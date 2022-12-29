Україна

Функціонер підтвердив, що українець может змінити клуб.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін — про майбутнє Михайла Мудрика.

"Зимове трансферне вікно, якщо ми орієнтуємось на Європу, не надто активне. Здебільшого всі роблять закупки влітку, а зараз у них тривають чемпіонати – грають 31 грудня, 2 січня. Ліги не зупиняються, тому в них і часу надто немає, щоб здійснювати серйозні покупки. Гадаю, ці трансфери є вірогіднішими влітку, ніж узимку. Хоч я не відкидаю такої можливості.

Мудрик? Перемови тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі. Зараз, буквально за 5 хвилин, зідзвонюватимусь з Арсеналом. Ми відкриті до переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимось – отже, домовимось. Ні – отже, наступного разу", — наводить слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Цього сезону Мудрик провів 18 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав вісім результативних передач.