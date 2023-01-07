Артета — щодо можливого трансферу Мудрика: Гравці повинні вирішувати, де їм грати

Фахівець відповів пресі про можливий переїзд українця в Лондон.
Мікель артета, Getty Images
07 січня 2023, 22:10
Трансферна сага лідера донецького Шахтаря Михайла Мудрика все ще триває. На сьогоднішній день українцем продовжують цікавитись лондонські гранди — Арсенал та Челсі.
Лише ціна можливого трансферу стає на заваді переїду Михайла на Емірейтс. Арсенал, за інформацією ЗМІ, не готовий платити більше 75 мільйонів євро.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета відповів на запитання про трансферну політику клубу щодо Мудрика.
"Нічого нового. Я вважаю, що гравці повинні вирішувати, де їм грати", — цитує іспанця Фабріціо Романо із посиланням на журналіста Саймона Коллінса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі готовий перебити будь-яку пропозицію Арсеналу по Мудрику.