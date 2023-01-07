Артета — щодо можливого трансферу Мудрика: Гравці повинні вирішувати, де їм грати

Англія

Фахівець відповів пресі про можливий переїзд українця в Лондон.

Трансферна сага лідера донецького Шахтаря Михайла Мудрика все ще триває. На сьогоднішній день українцем продовжують цікавитись лондонські гранди — Арсенал та Челсі.

Лише ціна можливого трансферу стає на заваді переїду Михайла на Емірейтс. Арсенал, за інформацією ЗМІ, не готовий платити більше 75 мільйонів євро.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета відповів на запитання про трансферну політику клубу щодо Мудрика.

"Нічого нового. Я вважаю, що гравці повинні вирішувати, де їм грати", — цитує іспанця Фабріціо Романо із посиланням на журналіста Саймона Коллінса.