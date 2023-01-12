Україна

Вінгер став на крок ближче до Лондона.

Арсенал не залишає спроб підписати вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, "каноніри" погодили з українською командою перехід Михайла Мудрика.

Стверджується, що трансфер обійдеться лондонському клубу в 85-90 мільйонів євро. Зараз сторони ведуть дискусію щодо структури оплати.

Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стала відома зарплата Мудрика в Арсеналі у разі трансферу з Шахтаря.