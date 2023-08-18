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Головний тренер дніпрян — про виліт з другою за силою єврокубка.

Дніпро-1 в рамках матчу-відповіді Ліги Європи протистояв Славії з Праги та зіграв внічию. Цього результату не вистачило, щоб пройти далі, але команда зіграє проти Спартака з Трнави в Лізі конференцій.

Головний тренер команди Олександр Кучер прокоментував матч.

"Якщо порівнювати два матчі, то видно було що сьогодні на полі була команда. Хлопці не поступилися у боротьбі Славії, намагалися грати, прагнули перемогти, але пропущений гол зламав трохи нас. Все ж таки за рахунку 1:0 шанси ще були, і був момент у нас. Звісно, що не хотілося пропускати так швидко, але ми вірили у перемогу.

Аналіз попередніх матчів? Важко аналізувати. Чотири матчі у нас були і єврокубках з гарними командами. У нас були великі переїзди. Звісно, що важко відновлюватися, тому що коли ти п’ять годин проводиш в дорозі, приїжджаєш і відновитися не завжди виходить.

Спартак Трнава? Будемо ще вивчати, дивитися. Першу гру Спартак програв, а зараз була для них домашня гра і результат міг бути, як на їх користь, так і на користь Леха. Вже чекали на завершення матчу, щоб дізнатися з ким саме будемо грати.

Те, що відстань між Трнавою і Кошицями не дуже велика – це плюс для нас? В цьому випадку звісно, якщо відстань невелика між містами, то це для нас плюс. З минулого гостьового єврокубкового матчу ми поверталися 16 годин і нам залишалося тільки поспати перед наступною грою.

Спартак Трнава — сильний опонент. В таких турнірах легких суперників не буває. Усі віддають всі сили і емоції заради таких матчів. У нас буде нелегке протистояння. Будемо вивчати суперника, але точно знаю, що легко нам не буде", — наводить слова Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги Європи між Дніпром-1 та Славією.