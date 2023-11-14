Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У розташуванні національної команди його замінить Жоау Маріу.

Захисник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Діогу Далот залишив розташування національної команди перед матчами у листопаді. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Португалії.

24-річний португалець не зможе допомогти своїй збірній через особисті причини і після розмови з головним тренером Роберто Мартінесом, він залишив розташування національної команди.

За інформацією ЗМІ, Далот попросив Мартінеса відпустити його, щоби він міг побути зі своєю дружиною під час народження дитини.

Замість Далота до національної команди викликаний захисник Порту Жоау Маріу, для якого це можуть бути дебютні матчі у складі збірної.

Нагадаємо, у найближчих матчах Португалія зіграє проти Ліхтенштейну (16 листопада) та Ісландії (19 листопада).