Україна

"Зграя" працює.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про новачка команди Микиту Кравченка та футбольні умови у словацькому місті Пряшів. Його слова наводить YouTube-канал "вовків".

"Трансфер Кравченка? Нам потрібно було переглянути наших гравців і об’єднати їх можливості в те, що ми хочемо бачити на полі. Не скажу, що побачили щось погане на правому фланзі. Микита додасть в роботі з м’ячем, організації, виході від воріт, балансі. В ігровому плані ми станемо кращі.

Хочемо подякувати за умови, новий сучасний стадіон – компактний, затишний. Дуже сподобався. Зараз не потребуємо великих арен. Ми маємо думати, що в нас починається свято. Маємо бути максимально позитивні, підтримувати один одного і кайфувати. Хочемо подякувати нашим воїнам, які нас боронять і дають можливість брати участь в єврокубках.

У Поліссі чудовий колектив. Ми не будемо щось сильно змінювати. Хороший капітан і віце-капітан, гравці, які можуть повести за собою. Зараз найголовніше – наша зігранність, розуміння гри. Працюємо лише місяць, але футболісти сконцентровані і голодні до вимог”, – сказав Ротань.

Раніше Руслан Ротань висловився про Санта-Колому.