Україна

Українець вирішив повісити бутси на цвях у 30 років.

Колишній захисник Чорноморця та Металіста Олександр Каплієнко вирішив завершити кар'єру у віці 30 років.

"Дорогі друзі, вболівальники та колеги! Я прийняв непросте рішення завершити свою футбольну кар’єру за станом здоров’я.

Футбол був величезною частиною мого життя, подарував мені незабутні емоції, досвід, перемоги та знайомства з чудовими людьми. Хочу щиро подякувати всім, хто підтримував мене на цьому шляху: тренерам, партнерам по команді, клубам, рідним та вболівальникам. Ваша віра і підтримка завжди надавали мені сил.

Цей етап мого життя добігає кінця, але спогади про нього назавжди залишаться зі мною. Дякую всім за довіру, підтримку та любов до футболу", — написав Каплієнко у своїх соціальних мережах.

Останнім клубом 30-річного українця був Чорноморець, разом із яким він повернувся до УПЛ. Минулого сезону він провів сім матчів, відігравши на полі 468 хвилин.

Також Каплієнко виступав за запорізький Металург, Смолевичі, Тамбов, Дніпро-1, торпедо, ЛНЗ, Ауду, Металіст, Динамо Тбілісі та Аланьяспор.

Сумарно Олександр провів 237 офіційних поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав 13 гольових передач, отримавши три червоні картки.

За свою кар'єру Каплієнко ставав чемпіоном Грузії, володарем Кубка Латвії та чемпіоном першої ліги рф.