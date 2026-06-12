Україна

Одеський клуб зберіг двох ключових легіонерів перед стартом у елітному дивізіоні.

Одеський Чорноморець офіційно оголосив про продовження співпраці з двома легіонерами після повернення до Української Прем’єр-ліги.

За офіційною інформацією клубу, нові угоди підписали воротар Кінгслі Аніагбосо та захисник Мозес Жаржу. Контракт із Аніагбосо розрахований на 2 роки, тоді як Жаржу залишиться в команді щонайменше на 2,5 року.

У клубі коротко прокоментували рішення:

"Бажаємо нашим гравцям успіхів, надійної гри та нових перемог у складі Чорноморця".

За підсумками сезону 2025/26 Чорноморець посів друге місце в Першій лізі України та здобув путівку до Української Прем’єр-ліги. Підопічні Романа Григорчука повернулися до еліти українського футболу.