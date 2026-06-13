Україна: Перша ліга

Нові контракти гравців з одеситами розраховано на два роки.

Чорноморець продовжив контракти з правим півзахисником Миколою Когутом, лівим півзахисником Іваном Когутом і центральним нападником Кірілом Поповим, передає офіційний сайт одеського клубу.

Оновлені угоди з 27-річними братами Когутами й 23-річним Поповим розраховано до кінця червня 2028 року.

У сезоні-2025/26 Микола відзначився одним голом і одним асистом у 15-ти матчах одеситів, тоді як Іван записав на свій рахунок три результативні удари у 18-ти поєдинках. Кіріл тричі уразив ворота суперників і віддав чотири гольові передачі в 21-му протистоянні.

Нагадаємо, нещодавно свої угоди з Чорноморцем також оновили двоє африканських легіонерів. Майбутню кампанію клуб проведе в УПЛ.