Україна

Чергові кадрові питання у командах УПЛ.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про відхід відразу восьми гравців.

Склад команди Романа Григорчука залишили захисники Віталій Єрмаков, Олександр Каплієнко та Юрій Романюк, півзахисники Олександр Скляр, Максим Луньов та Артем Габелок, а також нападники Олексій Хобленко та Владислав Кулач.

У минулому сезоні Єрмаков провів 26 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист. На рахунку Каплієнка сім матчів, а Романюк відіграв 20 матчів, віддавши п'ять асистів.

Скляр провів 29 матчів (два м'ячі та чотири асисти), Луньов — чотири матчі (одна гольова передача). На рахунку Габелка 18 поєдинків.

Хобленко провів 16 матчів — шість голів та три асисти, а Кулач відіграв 19 зустрічей — два голи та два асисти.

Водночас Лівий Берег оголосив про продовження контракту із захисником Ернестом Астаховим. Нова угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Астахов виступає за "лебедів" із літа 2023 року. На його рахунку 56 матчів. Минулого сезону він відіграв 15 поєдинків.

Додамо, що Чорноморець та Лівий Берег повернулися до української Прем'єр-ліги після минулого сезону.