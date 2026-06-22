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Український хавбек поділився своїми думками після переходу до нового клубу.

Новоспечений півзахисник Буковини Максим Задерака прокоментував свій перехід у чернівецький клуб, який наступного сезону зіграє в УПЛ.

"Мій трансфер відбувався після завершення минулого сезону. Ми поспілкувалися з президентом Кривбасу, у нас були певні домовленості. Усі питання вирішили, потиснули один одному руки та дійшли висновку, що потрібно рухатися далі. А вже наступного дня я прийняв рішення, що хочу продовжити свою кар'єру саме в Буковині.

Насамперед хочу подякувати керівництву клубу та головному тренеру за те, що вони були дуже зацікавлені в моєму переході. Я це відчував, і це стало одним із ключових факторів. А найголовніше — це, звісно, фактор Сергія Юрійовича. Саме він колись запросив мене до донецького Металурга, і під його керівництвом я розпочав свій професійний шлях у футболі. І ось приблизно через 15 років ми знову зустрічаємося та працюватимемо разом.

Я стежив за Буковиною і бачив, що команда зробила в минулому сезоні у Першій лізі. Буковина провела феноменальний сезон та увійшла в історію. Хочеться допомогти команді зробити ще один крок уперед, розвиватися разом із нею та рухатися до нових вершин.

Ми ще будемо спілкуватися з головним тренером із приводу позиції на полі. Так, я справді досить універсальний футболіст. Думаю, у тренувальному процесі вже все стане зрозуміло. Напевно, Сергій Юрійович використовуватиме мене на різних позиціях, комбінуватиме різні варіанти. Тому вже ближче до завершення зборів побачимо, на якій позиції головний тренер бачить мене найбільш корисним для команди.

Я завжди намагаюся ставити перед собою лише максимальні цілі. Не буду їх озвучувати, тому що є такі моменти, коли думаєш: "А раптом щось не спрацює?", а потім усі згадуватимуть ці твої слова. Я дуже люблю футбол, люблю свою справу. Отримую від футболу величезне задоволення і хочу з кожним днем ставати кращим та допомагати команді прогресувати. Футбол постійно розвивається, він ніколи не стоїть на місці. Тому хочеться принести якомога більше користі команді в майбутньому.

Можу сказати, що майже 90 відсотків команди — це знайомі для мене футболісти. З кимось я грав разом, із багатьма гравцями перетиналися на футбольних полях як суперники. З деякими хлопцями навіть під час відпустки граємо в мініфутбол або падел. Тому знайомий практично з усіма. Сподіваюся, що моя адаптація в Буковині пройде дуже швидко і все буде добре.

Мені дуже сподобалися Чернівці. Це чудове місто. Я вже побував і в центрі, і в інших районах, потрохи знайомлюся з містом. Тут дуже гарні локації, особлива атмосфера, я зустрів багато приємних людей. Тепер дуже хочу познайомитися і з нашими вболівальниками, адже бачив, як у Чернівцях люблять футбол і яка тут неймовірна підтримка. Хочеться якнайшвидше відчути ту атмосферу на трибунах, яка заряджає емоціями, додає сил і допомагає команді рухатися вперед та перемагати", — наводить слова Задераки прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Буковина попрощалася з вихованцем клубу Василем Гакманом.