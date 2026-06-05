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У Чернівцях розпочали оновлення газону, освітлення та інфраструктури арени перед новим сезоном.

Буковина розпочала масштабну реконструкцію домашнього стадіону в межах підготовки до дебютного за багато років сезону в Українській Прем'єр-лізі. Роботи стартували одразу після завершення чемпіонату та переможного матчу проти Металурга Запоріжжя.

Першим етапом модернізації стало повне демонтування старого газону. На його місці буде облаштовано сучасне футбольне поле, яке відповідатиме вимогам УПЛ. Проєкт передбачає встановлення підземної дренажної системи, автоматичного поливу та електричного підігріву покриття. Після завершення будівельних робіт на арені постелять новий рулонний газон українського виробництва.

Паралельно на стадіоні триває монтаж сучасної системи освітлення. Також клуб завершує облаштування адміністративних і офісних приміщень, які найближчим часом будуть перенесені безпосередньо на територію арени.

Команда планує повернутися з відпустки 22 червня. У рамках літньої підготовки Буковина проведе щонайменше сім контрольних матчів, серед суперників — Верес, Епіцентр, а також клуби зі Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, чернівецький клуб став чемпіоном Першої ліги сезону-2025/26 та вперше з 1994 року здобув право виступати в елітному дивізіоні українського футболу.