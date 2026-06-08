Україна

Новачок УПЛ вже розпочав роботу над складом перед наступним сезоном.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про відхід досвідченого півзахисника Віталія Кольцова.

У 32-річного українця закінчується контракт наприкінці червня і сторони вирішили його не продовжувати.

Кольцов виступав за Буковину з літа 2024 року. На його рахунку 34 матчі, шість голів та один асист.

Минулого сезону, який став для Буковини чемпіонським та подарував путівку до УПЛ, Віталій провів десять матчів, забивши два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Буковина модернізує стадіон після виходу до УПЛ.