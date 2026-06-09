Україна

Ян Морговський залишає чернівецький клуб після двох сезонів та понад півсотні матчів у жовто-чорній футболці.

Чернівецька Буковина оголосила про завершення співпраці з центральним захисником Яном Морговським. Контракт 27-річного футболіста спливає наприкінці червня, а сторони вирішили не продовжувати трудові відносини.

У клубі подякували гравцеві за професіоналізм, відданість команді та внесок у результати колективу.

За два сезони у складі Буковини Морговський провів 54 офіційні матчі, відзначився одним забитим м’ячем та двома результативними передачами. Саме в чернівецькому клубі захисник досяг знакової позначки у 200 поєдинків на професійному рівні.

До переходу в Буковину влітку 2024 року уродженець Житомирської області виступав за Поділля, Полісся та Звягель.