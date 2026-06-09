Ян Морговський залишає чернівецький клуб після двох сезонів та понад півсотні матчів у жовто-чорній футболці.
Ян Морговський, Буковина
09 червня 2026, 13:30
Чернівецька Буковина оголосила про завершення співпраці з центральним захисником Яном Морговським. Контракт 27-річного футболіста спливає наприкінці червня, а сторони вирішили не продовжувати трудові відносини.
У клубі подякували гравцеві за професіоналізм, відданість команді та внесок у результати колективу.
За два сезони у складі Буковини Морговський провів 54 офіційні матчі, відзначився одним забитим м’ячем та двома результативними передачами. Саме в чернівецькому клубі захисник досяг знакової позначки у 200 поєдинків на професійному рівні.
До переходу в Буковину влітку 2024 року уродженець Житомирської області виступав за Поділля, Полісся та Звягель.