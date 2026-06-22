Україна

Новачок "гірників" дав перше інтерв'ю після підписання п'ятирічного контракту з донецьким клубом.

Новоспечений нападник Шахтаря Раян Роберто поділився враженнями від переходу до донецького клубу, розповів про свої перші емоції після отримання пропозиції та окреслив цілі на майбутнє.

Бразильський форвард, який раніше виступав за Фламенгу, підписав із "гірниками" контракт терміном на п'ять років і став черговим представником Бразилії в складі команди Арди Турана.

"Я був дуже щасливий і відчував велику гордість. Коли дізнався про інтерес Шахтаря, зрозумів, що це чудова нагода для моєї кар’єри. Це клуб із великими традиціями у європейському футболі, тож така довіра з його боку стала для мене додатковою мотивацією.

Я обрав Шахтар, адже вірю в клуб і в те, що він може мені дати. Знаю, що тут зростало чимало бразильських футболістів, які досягали великих цілей і будували успішну кар’єру, — я теж хочу стати частиною цієї історії.

Шахтар є одним із найтитулованіших клубів України, здобув багато національних трофеїв і регулярно виступає у європейських турнірах. Також він відомий роботою з молодими талановитими гравцями та має відданих і пристрасних уболівальників.

Я вже розмовляв із кількома гравцями, це було дуже приємне спілкування. Перші враження чудові: я побачив згуртований і професійний колектив, який щодня наполегливо працює заради великих результатів.

Я гравець, який завжди прагне забивати голи, допомагати команді та віддавати всі сили на полі. Дуже конкурентоспроможний, багато працюю і в кожному матчі боротимуся, щоб якнайкраще представляти кольори Шахтаря. І, звісно, уболівальники можуть очікувати від мене чимало позитивних емоцій на футбольному полі.

Хочу прогресувати як футболіст, здобувати трофеї, допомагати команді голами та якісною грою, а також розвиватися разом із клубом. Моє головне завдання — дарувати радість уболівальникам і вписати своє ім’я в історію Шахтаря.

Хочу подякувати за теплий прийом і сказати, що дуже щасливий бути тут. Я щодня працюватиму максимально самовіддано, аби гідно захищати кольори цього клубу. Сподіваюся разом з вами пережити багато особливих моментів. Попереду великі цілі, і я впевнений, що ми зможемо досягти їх разом!" — цитує слова футболіста офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Раян Роберто перейшов до Шахтаря з Фламенгу. За інформацією ЗМІ, донецький клуб придбав 90% економічних прав на нападника, тоді як бразильський гранд зберіг за собою 10% від майбутнього продажу гравця.