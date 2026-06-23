Ще два кадрові рішення від новачка УПЛ.
Олег Кожушко, ФК Буковина
23 червня 2026, 18:14
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із нападником Олегом Кожушком.
Нова угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2027 року.
Минулого сезону Кожушко провів 29 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.
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Також Буковина попрощалася із захисником Кирилом Прокопчуком, у якого закінчився контракт.
У попередній кампанії Прокопчук відіграв вісім матчів за основну команду та чотири за дубль у Другій лізі.
Нагадаємо, за підсумками сезону Буковина стала чемпіоном Першої ліги, здобувши путівку до УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Буковина продовжила контракт із Грушею.