Україна

Ще два кадрові рішення від новачка УПЛ.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із нападником Олегом Кожушком.

Нова угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону Кожушко провів 29 матчів, у яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.

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Також Буковина попрощалася із захисником Кирилом Прокопчуком, у якого закінчився контракт.

У попередній кампанії Прокопчук відіграв вісім матчів за основну команду та чотири за дубль у Другій лізі.

Нагадаємо, за підсумками сезону Буковина стала чемпіоном Першої ліги, здобувши путівку до УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Буковина продовжила контракт із Грушею.