Україна

Колишній півзахисник "гірників" очолив юнацьку команду після трьох років роботи в тренерському штабі.

Шахтар офіційно оголосив про призначення Максима Малишева головним тренером команди U-19.

Вихованець академії "гірників" пройшов усі щаблі клубної системи, був капітаном команди U-21, з якою виграв молодіжний чемпіонат України. Після оренди в Зорі Малишев повернувся до Шахтаря, де став одним із ключових гравців основної команди. У складі донеччан він тричі ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубок України та двічі – Суперкубок України. Також у його активі виступи за молодіжну та національну збірні України.

Тренерську кар'єру Малишев розпочав у 2023 році, ставши асистентом головного тренера Шахтаря U-19. За цей час юнацька команда двічі здобула срібні нагороди чемпіонату, а в сезоні-2025/26 виборола золоті медалі Національної ліги U-19.

Разом із новим наставником працюватиме оновлений тренерський штаб. Асистентом головного тренера став Олександр Войтович, за підготовку воротарів відповідатиме Ярослав Ставицький, тренером із фізичної підготовки буде Руслан Кос, а функції аналітика виконуватиме Владислав Кононов.

Під керівництвом Максима Малишева юнацька команда Шахтаря розпочне підготовку до нового сезону Національної ліги U-19, у якому "гірники" захищатимуть чемпіонський титул.

Нагадаємо, раніше Олексій Бєлік очолив молодіжну команду Шахтар U-21.