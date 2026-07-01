Україна

27-річний український нападник уклав із львівським клубом контракт за схемою 3+1.

Карпати офіційно оголосили про підписання нападника Назарія Русина.

27-річний форвард уклав із "левами" контракт за схемою 3+1. Для Русина це повернення до Львова, адже свого часу він виступав за ФК Львів на рівні ДЮФЛУ, після чого продовжив футбольне навчання в академії Динамо.

За основну команду киян нападник дебютував у 2017 році, а згодом виступав на правах оренди за Зорю, Легію, Дніпро-1 та Чорноморець. У 2022 році Русин став повноцінним гравцем луганського клубу, де зумів заявити про себе на найвищому рівні.

У вересні 2023 року українця придбав англійський Сандерленд. За "чорних котів" він провів 32 матчі в усіх турнірах, забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу. Пізніше Русин виступав на правах оренди за хорватський Хайдук, а останнім клубом форварда була польська Арка.

У сезоні-2025/26 нападник зіграв 25 матчів у складі Арки, в яких відзначився чотирма голами. Також Русин має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірні України, а у 2023 році отримав дебютний виклик до національної команди. Тепер форвард продовжить кар'єру в Карпатах.