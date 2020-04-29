Украина: Первая лига

Ваколюк поделился информацией о состоянии команды.

Тренер Агробизнеса по физической подготовке Сергей Ваколюк рассказал о том, как команда поддерживает форму, и прокомментировал возможное возвращение к тренировкам.

"В мессенджере для тренеров и футболистов была создана рабочая группа. Сама по себе коммуникация происходит или в телефонном режиме, либо в режиме онлайн. Тренерский штаб согласовывает программу подготовки на день или иной период, футболисты получают ее в группе, выполняют и отчитываются перед нами в виде фото или видеоотчета.

Когда карантин стал жестче, перешли заниматься в режим фитнеса. Мы выполняем правила карантина, были сформированы задачи в режиме домашнего фитнеса. Все это можно проводить в домашних условиях, в закрытом помещении или ограниченном пространстве.

Когда закончится карантин и команда соберется на совместную тренировку, тренерским штабом будет сформировано экспресс-тестирование. Мы его проведем и будем иметь представление о том, как команда чувствует себя в целом.

Будем исходить из той ситуации, которую нам предложат организаторы соревнований. Там тоже сидят люди и работают, будут определять сроки для подготовки. Поэтому будем отталкиваться от календаря. Формат нам предложит руководство, под него и будем подстраиваться, так и будем работать.

Все команды находятся в равных условиях. Как только будут озвучены даты и будут разрешены тренировки, сразу начнем работу. Конечно, хотелось бы, чтобы это был не экспресс-метод, чтобы нам дали как можно больше времени на подготовку", – рассказал Ваколюк в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Агробизнес занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

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