Украинский хавбек продолжит карьеру в Молдове.
Максим Пирогов, ФК Кривбасс
11 сентября 2021, 12:42
Полузащитник Кривбасса Максим Пирогов продолжит свою карьеру в молдовском клубе Сфантул Георге, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Арендное соглашение с 24-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего сезона. В контракте есть опция, согласно которому, соглашение может быть расторгнуто зимой.
Пирогов стал игроком Кривбасса в феврале этого года и за это время провел девять матчей. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.
В настоящее время Сфантул Георге занимает пятое место в чемпионате Молдовы.
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