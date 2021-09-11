Украина: Первая лига

Украинский хавбек продолжит карьеру в Молдове.

Полузащитник Кривбасса Максим Пирогов продолжит свою карьеру в молдовском клубе Сфантул Георге, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Арендное соглашение с 24-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего сезона. В контракте есть опция, согласно которому, соглашение может быть расторгнуто зимой.

Пирогов стал игроком Кривбасса в феврале этого года и за это время провел девять матчей. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся.

В настоящее время Сфантул Георге занимает пятое место в чемпионате Молдовы.

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