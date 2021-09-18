Украина: Первая лига

Юрий Калитвинцев подвел итоги ничейной игры против харьковского Металлиста.

Житомирское Полесье упустило победу над харьковским Металлистом в матче девятого тура Первой лиге, пропустив гол в концовке встречи.

Наставник команды из Житомира Юрий Калитвинцев подвел итоги ничейной игры, рассказав, почему не удалось добыть победу.

Довольны, потому что знали, что нас будет ожидать. Разработали план, но он не сработал. Очень просто комментировать эту игру: в атаке – бездарно, не из-за нас, наш соперник не позволил нам сыграть; в обороне – более организовано, были навал, давление, но ребята справились", — сказал наставник в эфире ТК Футбол 1/2/3 после матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист — Полесье.

Напомним, Металлист уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 25 турнирных очков после девяти сыгранных матчей. Полесье идет на третей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов.