Україна: Перша ліга

ПФЛ визначилась із форматом змагань.

ПФЛ озвучила формат Першої ліги України в сезоні-2024/25.

За основу взято успішно впроваджений в двох останніх сезонах варіант. Перша ліга на першому етапі розподілена на дві групи по 9 команд за географічним принципом, які грають у два кола кожен з кожним — загалом заплановано 18 турів, 72 матчі у кожній групі у першому етапі. По 16 матчів для кожної команди, а всього — 144 матчі.

На другому етапі Перша ліга гратиме за звичним розподілом на групу "Чемпіонська" та групу "Вибування", проте є важливий нюанс. За результатами першого етапу 1-4 місця груп (А і Б) формують групу за вихід до УПЛ з урахуванням усіх показників (очок, голів, в т.ч. Дисциплінарних санкцій тощо) першого етапу. Тобто, в групі "Чемпіонська" зіграє 8 найкращих учасників — по 8 матчів для кожної команди. За результатами другого етапу перші дві команди отримують право на прямий вихід до УПЛ, а третя та четверта зіграють матчі плей-офф за підвищення в класі.

За результатами першого етапу 5-9 місця груп А і Б сформують групу за право грати в Першій лізі з урахуванням усіх показників (очок, голів, в т.ч. дисциплінарних санкцій, тощо) першого етапу. Загалом це буде 10 команд і по 10 матчів для кожної з них. Команди групи "Вибування", які посядуть 6-7 місця, зіграють стикові матчі з 2 та 3 місцями Другої ліги. Команди ж, які фінішують на 8-10 місцях, переходять до Другої ліги напряму.

Суттєве уточнення: на другому етапі команди групи А проводять матчі тільки з командами групи Б у два кола, загалом заплановано 32 матчі у Чемпіонській групі та 50 матчів у групі Вибування. Всього в чемпіонаті Першої ліги 2024/25 буде проведено 226 матчів.