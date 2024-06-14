Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками про майбутнє Євро-2024.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував суперників "синьо-жовтих" на Євро-2024, зокрема, Румунію.

"Всі наші суперники на Євро-2024 дуже сильні, і збірна Румунії зуміла посісти перше місце у своїй кваліфікаційній групі. Але, я думаю, нам потрібно сконцентруватися на власній грі.

У Румунії багато чудових гравців. Їхня збірна, можливо, не представляє кращі команди, але всі їхні футболісти грають за кордоном або в Румунії. Усі їхні гравці репрезентують хороші клуби, тому я завжди ставлюся до своїх суперників з повагою", — наводить слова Реброва прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, о 16:00 за Києвом. Це буде стартова гра для обох збірних на турнірі.