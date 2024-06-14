Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорватський захисник поділився своїми думками перед стартом Євро-2024.

Центральний захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол прокоментував майбутній старт національної команди на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині.

"Це складна група, і, що важливо, ми це чудово розуміємо. Щодо Іспанії, то нам традиційно складно грати проти неї, але для мене велика честь зустрітися з ними, бо це велика футбольна нація. Вони добре відомі тим, що володіють м'ячем протягом усієї гри, і це буде чудовий матч.

Те саме стосується й Італії. У них безперечна якість складу. Я думаю, що рецепт кожної гри полягає в тому, що ми повинні намагатися контролювати ситуацію та брати ініціативу до своїх рук. Ми повинні контролювати м'яч, тому що, якщо ми спробуємо грати без нього, нам буде складно досягти нашої кінцевої мети. Зараз я зосереджений лише на першій грі. Це перша гра нового турніру, і всі, звичайно, трохи обережні. Ось чому я вважаю, що перша гра найскладніша.

Модрич? Я щиро сподіваюся, що це не буде його останнім великим турніром, оскільки бачу, що він, як і раніше, перебуває у бездоганній формі. Лука змінив траєкторію хорватського футболу загалом, а також те, як інші країни дивляться на нашу збірну. Він багато дав цій збірній та виграв багато трофеїв.

Єдиний спосіб вшанувати його та його спадщину – це пройти весь шлях до кінця на цьому Євро та виграти трофей. Він багато зробив для збірної та для нас, молодих гравців. Пам'ятаю, коли я вперше приєднався до команди, він надав мені багато підтримки та порад. Він пам'ятає, як у молодості почав грати за збірну та як йому тоді допомогли старші хлопці у команді. Це наш шанс, і я щиро сподіваюся, що ми реалізуємо його разом", — наводить слова Гвардіола прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Хорватія проведе проти Іспанії. Гра відбудеться завтра, 15 червня, о 19:00 за Києвом.