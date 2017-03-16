В этих 100 матчах Гвардиола привел свою команду к победам 61 раз, 23 матча завершились вничью, а еще в 16 случаях побеждал соперник.

Ван Гаал тоже выиграл 61 из своих первых 100 матчей, но проиграл 17 встреч, а еще 22 матча завершились вничью.

На третьем месте располагается Рафаэль Бенитес с 60 победами, 22 ничьими и 18 поражениями.

Тренерские результаты после 100 матчей в турнирах под эгидой УЕФА

     Менеджер Побед Ничьих Поражений
Пеп Гвардиола 61 23 16
Луи ван Гаал 61 22 17
Рафаэль Бенитес 60 22 18
Юпп Хайнекс 58 20 22
Валерий Лобановский 56 23 21
Джованни Трапаттони 56 22 22
Фабио Капелло 54 27 19
Свен-Ёран Эрикссон 54 26 20
Жозе Моуриньо 54 25 21
Карло Анчелотти 51 27 22
Эрнст Хаппель 54 18 28
Сэр Алекс Фергюсон 49 32 19
Мануэль Пеллегрини 48 32 20
Жорже Жезуш 51 22 27
Отто Рехагель 52 19 29
Бобби Робсон 50 25 25
Оттмар Хитцфельд 50 24 26
Дик Адвокат 48 29 23
Лучано Спаллетти 51 19 30
Унаи Эмери 47 29 24