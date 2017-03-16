Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола провел свой 100-й матч в турнирах под эгидой УЕФА и, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, побил рекорд Луи ван Гаала.
Пеп Гвардиола, Getty Images
16 марта 2017, 00:48
В этих 100 матчах Гвардиола привел свою команду к победам 61 раз, 23 матча завершились вничью, а еще в 16 случаях побеждал соперник.
Ван Гаал тоже выиграл 61 из своих первых 100 матчей, но проиграл 17 встреч, а еще 22 матча завершились вничью.
На третьем месте располагается Рафаэль Бенитес с 60 победами, 22 ничьими и 18 поражениями.
Тренерские результаты после 100 матчей в турнирах под эгидой УЕФА
| Менеджер
|Побед
|Ничьих
|Поражений
|Пеп Гвардиола
|61
|23
|16
|Луи ван Гаал
|61
|22
|17
|Рафаэль Бенитес
|60
|22
|18
|Юпп Хайнекс
|58
|20
|22
|Валерий Лобановский
|56
|23
|21
|Джованни Трапаттони
|56
|22
|22
|Фабио Капелло
|54
|27
|19
|Свен-Ёран Эрикссон
|54
|26
|20
|Жозе Моуриньо
|54
|25
|21
|Карло Анчелотти
|51
|27
|22
|Эрнст Хаппель
|54
|18
|28
|Сэр Алекс Фергюсон
|49
|32
|19
|Мануэль Пеллегрини
|48
|32
|20
|Жорже Жезуш
|51
|22
|27
|Отто Рехагель
|52
|19
|29
|Бобби Робсон
|50
|25
|25
|Оттмар Хитцфельд
|50
|24
|26
|Дик Адвокат
|48
|29
|23
|Лучано Спаллетти
|51
|19
|30
|Унаи Эмери
|47
|29
|24