Лига чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола провел свой 100-й матч в турнирах под эгидой УЕФА и, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, побил рекорд Луи ван Гаала.

В этих 100 матчах Гвардиола привел свою команду к победам 61 раз, 23 матча завершились вничью, а еще в 16 случаях побеждал соперник.

Ван Гаал тоже выиграл 61 из своих первых 100 матчей, но проиграл 17 встреч, а еще 22 матча завершились вничью.

На третьем месте располагается Рафаэль Бенитес с 60 победами, 22 ничьими и 18 поражениями.

Тренерские результаты после 100 матчей в турнирах под эгидой УЕФА