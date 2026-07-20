Європейський сезон потрохи набирає оберти.
Паулу Фонсека, Getty Images
20 липня 2026, 13:50
Уже на цьому тижні розпочнеться другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як організатори змагань традиційно визначили наперед потенційні пари для наступного раунду змагань шляхом жеребкування в своїй штаб-квартирі у швейцарському Ньйоні.
Уже звично шлях команд до основного етапу поділяється на дві категорії: Шлях чемпіонів (для чемпіонів своїх країн) та Шлях представників ліг.
При цьому сіяний статус отримали наступні пари другого раунду кваліфікації:
– Пара 1: Ларн (Північна Ірландія) — Црвена Звезда (Сербія);
– Пара 2: Тун (Швейцарія) — Динамо Загреб (Хорватія);
– Пара 3: Іберія 1999 Тбілісі (Грузія) — Слован Братислава (Словаччина);
– Пара 4: Орхус (Данія) — Лех Познань (Польща);
– Пара 5: Егнатія (Албанія) — Целє (Словенія);
– Пара 6: Омонія (Кіпр) — Кайрат (Казахстан);
Несіяними були наступні пари:
– Пара 7: Арарат-Вірменія (Вірменія) — Шемрок Роверс (Ірландія);
– Пара 8: Сабах (Азербайджан) — КуПС (Фінляндія);
– Пара 9: Вікінгур (Ісландія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль);
– Пара 10: М'єльбю (Швеція) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар);
– Пара 11: Левські Софія (Болгарія) — Університатя Крайова (Румунія);
– Пара 12: Клаксвік (Фарерські о-ви) — Кауно Жальгіріс (Литва);
За підсумками жеребкування були утворені наступні пари на Шляху чемпіонів:
Пара 2: Тун (Швейцарія) — Динамо Загреб (Хорватія) / Пара 12: Клаксвік (Фарерські о-ви) — Кауно Жальгіріс (Литва);
Пара 11: Левські Софія (Болгарія) — Університатя Крайова (Румунія) / Пара 6: Омонія (Кіпр) — Кайрат (Казахстан);
Пара 7: Арарат-Вірменія (Вірменія) — Шемрок Роверс (Ірландія) / Пара 5: Егнатія (Албанія) — Цельє (Словенія);
Пара 10: М'єльбю (Швеція) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Пара 3: Іберія 1999 Тбілісі (Грузія) — Слован Братислава (Словаччина);
Пара 4: Орхус (Данія) — Лех Познань (Польща) / Пара 8: Сабах (Азербайджан) — КуПС (Фінляндія);
Пара 9: Вікінгур (Ісландія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) / Пара 1: Ларн (Північна Ірландія) — Црвена Звезда (Сербія).
На Шляху представників тим часом були утворені наступні пари:
Олімпіакос (Греція) — Неймеген (Нідерланди);
Пара 1:Фенербахче (Туреччина) — Гурнік Забже (Польща) / Пара 2: Штурм Грац (Австрія) — Гартс (Шотландія);
Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) — Буде/Глімт (Норвегія);
Спарта Прага (Чехія) — Ліон (Франція)
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудуться 4/5 серпня та 11 серпня 2026 року відповідно.