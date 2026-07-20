Ліга чемпіонів

Європейський сезон потрохи набирає оберти.

Уже на цьому тижні розпочнеться другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як організатори змагань традиційно визначили наперед потенційні пари для наступного раунду змагань шляхом жеребкування в своїй штаб-квартирі у швейцарському Ньйоні.

Уже звично шлях команд до основного етапу поділяється на дві категорії: Шлях чемпіонів (для чемпіонів своїх країн) та Шлях представників ліг.

При цьому сіяний статус отримали наступні пари другого раунду кваліфікації:

– Пара 1: Ларн (Північна Ірландія) — Црвена Звезда (Сербія);

– Пара 2: Тун (Швейцарія) — Динамо Загреб (Хорватія);

– Пара 3: Іберія 1999 Тбілісі (Грузія) — Слован Братислава (Словаччина);

– Пара 4: Орхус (Данія) — Лех Познань (Польща);

– Пара 5: Егнатія (Албанія) — Целє (Словенія);

– Пара 6: Омонія (Кіпр) — Кайрат (Казахстан);

Несіяними були наступні пари:

– Пара 7: Арарат-Вірменія (Вірменія) — Шемрок Роверс (Ірландія);

– Пара 8: Сабах (Азербайджан) — КуПС (Фінляндія);

– Пара 9: Вікінгур (Ісландія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль);

– Пара 10: М'єльбю (Швеція) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар);

– Пара 11: Левські Софія (Болгарія) — Університатя Крайова (Румунія);

– Пара 12: Клаксвік (Фарерські о-ви) — Кауно Жальгіріс (Литва);

За підсумками жеребкування були утворені наступні пари на Шляху чемпіонів:

Пара 2: Тун (Швейцарія) — Динамо Загреб (Хорватія) / Пара 12: Клаксвік (Фарерські о-ви) — Кауно Жальгіріс (Литва);

Пара 11: Левські Софія (Болгарія) — Університатя Крайова (Румунія) / Пара 6: Омонія (Кіпр) — Кайрат (Казахстан);

Пара 7: Арарат-Вірменія (Вірменія) — Шемрок Роверс (Ірландія) / Пара 5: Егнатія (Албанія) — Цельє (Словенія);

Пара 10: М'єльбю (Швеція) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Пара 3: Іберія 1999 Тбілісі (Грузія) — Слован Братислава (Словаччина);

Пара 4: Орхус (Данія) — Лех Познань (Польща) / Пара 8: Сабах (Азербайджан) — КуПС (Фінляндія);

Пара 9: Вікінгур (Ісландія) — Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) / Пара 1: Ларн (Північна Ірландія) — Црвена Звезда (Сербія).

На Шляху представників тим часом були утворені наступні пари:

Олімпіакос (Греція) — Неймеген (Нідерланди);

Пара 1:Фенербахче (Туреччина) — Гурнік Забже (Польща) / Пара 2: Штурм Грац (Австрія) — Гартс (Шотландія);

Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) — Буде/Глімт (Норвегія);

Спарта Прага (Чехія) — Ліон (Франція)

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудуться 4/5 серпня та 11 серпня 2026 року відповідно.