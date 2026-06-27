Ліга чемпіонів

Одним із варіантів для домашніх зустрічей є арена Брентфорда.

Шахтар розглядає можливість проведення номінально домашніх матчів Ліги чемпіонів сезону-2026/27 у Лондоні. Донецький клуб веде переговори з Брентфордом щодо використання їхнього стадіону для поєдинків головного єврокубкового турніру. Про це повідомляє BBC.

У минулому сезоні Шахтар проводив свої номінально домашні матчі єврокубків у Любляні (Словенія) та Кракові (Польща).

Нагадаємо, команда Арда Турана стала чемпіоном України за підсумками сезону-2025/26 та завдяки високому клубному рейтингу напряму вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів.

Новий сезон Української Прем'єр-ліги Шахтар розпочне матчем проти Кудрівки. Базова дата стартового туру — 1 серпня.