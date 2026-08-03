Ліга чемпіонів

УЄФА провів жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27, переможці якого отримають путівки до основного етапу турніру.

У понеділок, 3 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2026/27. За його підсумками сформовано сім пар, переможці яких вийдуть до основного етапу найпрестижнішого єврокубка.

Пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів:

Левські (Болгарія) / Кайрат (Казахстан) – АЕК (Греція)

Селтік (Шотландія) – ЛАСК (Австрія)

Динамо Загреб (Хорватія) / Жальгіріс Каунас (Литва) – Вікінг (Норвегія)

М’єльбю (Швеція) / Слован Братислава (Словаччина) – Арарат-Арменія (Вірменія) / Целє (Словенія)

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) / Црвена Звезда (Сербія) – Оргус (Данія) / Сабах (Азербайджан)

Фенербахче (Туреччина) / Штурм (Австрія) – Спарта Прага (Чехія) / Ліон (Франція)

Олімпіакос (Греція) / НЕК (Нідерланди) – Юніон (Бельгія) / Буде-Глімт (Норвегія)

Поєдинки плей-оф відбудуться 18–19 та 25–26 серпня. За підсумками двоматчевих протистоянь сім команд проб'ються до основного етапу Ліги чемпіонів, тоді як невдахи продовжать виступи в основному етапі Ліги Європи.