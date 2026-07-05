Ліга чемпіонів

Відразу три єврокубкові матчі довірили українським бригадам арбітрів.

Найближчим часом одразу три єврокубкові матчі обслуговуватимуть українські бригади арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між Араратом-Вірменією та Ригою призначено Клима Заброду, якому допомагатимуть Валентин Куцев та Віталій Скобля. За систему ВАР відповідатимуть Денис Шурман та Віктор Копієвський. Матч пройде 7 липня.

Поєдинок відбору ЛЧ Кайрат — Сутьєска, який пройде наступного дня, 8 липня, довірили Дмитру Панчишину, якому допоможуть Дмитро Запороженко та Володимир Висоцький. За систему ВАР відповідатимуть Микола Балакін та Олексій Деревінський.

Зустріч відбору Ліги конференцій між Петровацом та Жальгірісом, яка проходитиме 9 липня, обслуговуватиме Дмитро Кубряк. Його помічниками призначено Віктора Нижника та Марину Стрілецьку.

Раніше стало відомо, хто розсудить Динамо та Університатю у відборі ЛЄ.