Арда Гюлер, Getty images
01 червня 2026, 16:42
Півзахисника мадридського Реала Арду Гюлера визнано відкриттям сезону Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Про це повідомляє прес-служба турніру.
Ця нагорода з цього сезону замінила приз найкращому молодому гравцю турніру — при цьому виграти її можна лише один раз у кар'єрі.
Минулого сезону Гюлер провів 14 матчів у головному єврокубку, в яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.
Сумарно у минулій кампанії Арда відіграв 51 матч, у яких забив шість голів та віддав 14 асистів.
Раніше стала відома символічна збірна ЛЧ-2025/26.