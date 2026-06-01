Півзахисника мадридського Реала Арду Гюлера визнано відкриттям сезону Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Про це повідомляє прес-служба турніру.

Ця нагорода з цього сезону замінила приз найкращому молодому гравцю турніру — при цьому виграти її можна лише один раз у кар'єрі.

Минулого сезону Гюлер провів 14 матчів у головному єврокубку, в яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Сумарно у минулій кампанії Арда відіграв 51 матч, у яких забив шість голів та віддав 14 асистів.

