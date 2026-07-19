Ліга чемпіонів

Окрім Англії, "гірники" також розглядають можливість проведення матчів у Німеччині.

Донецький Шахтар звернувся до Челсі, Фулгема та Брентфорда з пропозицією проводити домашні матчі Ліги чемпіонів на їх стадіонах у майбутньому сезоні-2026/27.

Нагадаємо, команда Арди Турана стала чемпіоном УПЛ і потрапила в основний етап найпрестижнішого клубного турніру.

За інформацією джерела, керівництво Шахтаря серйозно розглядає можливість проведення єврокубкових матчів у Лондоні і перші перемовини з клубами вже відбулися.

Челсі, Фулгем та Брентфорд не візьмуть участі в єврокубках у майбутньому сезоні, тому їх стадіони будуть доступні.

Зазначається, що пропозиція від "гірників" надасть обраному клубу можливість отримати додатковий дохід, оскільки Шахтар заплатить їм певну суму за "гостинність".

Також додається, що окрім Лондона, "гірники" розглядають альтернативні місця для проведення матчів ЛЧ у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Егіналду переніс операцію та пропустить старт нового сезону.