Ліга чемпіонів

Український нападник пропустить надважливі матчі проти нідерландського Неймегена, попри активну участь у передсезонній підготовці грецького гранда.

Грецький Олімпіакос оголосив офіційну заявку на перші єврокубкові матчі нового сезону, у якій не знайшлося місця для форварда збірної України Романа Яремчука.

Пірейський клуб готується до поєдинків третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти нідерландського Неймегена, що відбудуться 4 та 11 серпня. Переможець цього двоматчевого протистояння отримає путівку до вирішального плейоф відбору.

Повернувшись після періоду оренди, Яремчук залишився поза увагою тренерського штабу на євроарені. Керівництво Олімпіакоса внесло до списку на кваліфікацію відразу п'ятьох форвардів, однак українець до цього переліку не потрапив.

Минулий сезон складався для Романа вкрай непросто: він розпочинав кампанію в Піреї, проте в основному раунді Ліги чемпіонів зіграв лише раз, вийшовши на заміну в матчі проти іспанської Барселони (1:6). У лютому нападник вирушив в оренду до французького Ліона, який у підсумку прийняв рішення не викуповувати його контракт.

Варто відзначити, що від початку поточного сезону Яремчук отримував ігрову практику під час зборів. Він взяв участь у шести товариських матчах Олімпіакоса (у двох із них виходив у стартовому складі) та відзначився забитим м'ячем у ворота польського Ракува (2:1). Втім, цього виявилося недостатньо, щоб переконати тренерський штаб.

Нагадаємо, раніше була інофрмація, що Яремчук може залишити Олімпіакос цього літа.