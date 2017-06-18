Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн установил перед собой впечатляющую голевую планку на следующий сезон.

Лучший бомбардир завершившегося розыгрыша АПЛ не собирается останавливаться на достигнутом и планирует забить еще больше мячей.

"Моя цель – 50 голов", — начал Кейн.

"Надеюсь, в течение всего следующего сезона я смогу оставаться в хорошей форме".

"Это был очень хороший год. У меня еще много работы и мне есть куда расти. Сейчас я уже жду отдыха, а затем продолжу с новыми силами".

"Я хочу забить 50 голов в сезоне. Я всегда хотел достичь этой цифры", — завершил англичанин.

В завершившемся сезоне на счету Кейна 41 гол, учитывая не только официальные, но и товарищеские матчи за Тоттенхэм и сборную Англии.