Северная Америка

Сумасшедшая драка игроков, тренеров и фанатов в Бразилии

Матч бразильской Серии C между Гамой и Бразильенсе был остановлен из-за беспорядков на трибунах, которые начались с драки игроков и тренеров.

globo.com