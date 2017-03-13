Матч бразильской Серии C между Гамой и Бразильенсе был остановлен из-за беспорядков на трибунах, которые начались с драки игроков и тренеров.
globo.com
13 марта 2017, 19:49
Встреча заядлых соперников была приостановлена на 89-й минуте игры при счете 1:1 из-за схватки между игроками и тренерским штабом.
Игроки обеих команд обменивались ударами руками и ногами, прежде чем на поле выбежали фанаты и тоже начали драку, которая продолжилась на трибунах.
Рефери Альмир Камарго был вынужден закончить игру, а полиции пришлось использовать перцовый газ.