Встреча заядлых соперников была приостановлена на 89-й минуте игры при счете 1:1 из-за схватки между игроками и тренерским штабом.

Игроки обеих команд обменивались ударами руками и ногами, прежде чем на поле выбежали фанаты и тоже начали драку, которая продолжилась на трибунах.

Рефери Альмир Камарго был вынужден закончить игру, а полиции пришлось использовать перцовый газ.