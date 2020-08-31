Испания

Испанский полузащитник сдал положительный тест.

Результат теста Давида Силвы на коронавирус дал положительный результат, сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.

Испанский полузащитник сразу же отправился на самоизоляцию. Болезнь проходит бессимптомно.

Давид Силва перебрался в Реал Сосьедад лишь этим летом на правах свободного агента и еще не успел дебютировать за команду.

Напомним, что ранее заражение коронавирусом выявили у Поля Погба и Танги Ндомбеле.