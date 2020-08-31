Испанский полузащитник сдал положительный тест.
Давид Силва, Реал Сосьедад
31 августа 2020, 22:16
Результат теста Давида Силвы на коронавирус дал положительный результат, сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.
Испанский полузащитник сразу же отправился на самоизоляцию. Болезнь проходит бессимптомно.
Давид Силва перебрался в Реал Сосьедад лишь этим летом на правах свободного агента и еще не успел дебютировать за команду.
Напомним, что ранее заражение коронавирусом выявили у Поля Погба и Танги Ндомбеле.