Результат теста Давида Силвы на коронавирус дал положительный результат, сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.

Испанский полузащитник сразу же отправился на самоизоляцию. Болезнь проходит бессимптомно.

Давид Силва перебрался в Реал Сосьедад лишь этим летом на правах свободного агента и еще не успел дебютировать за команду.

Напомним, что ранее заражение коронавирусом выявили у Поля Погба и Танги Ндомбеле.