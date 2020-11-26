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Аргентинский футболист скончался у себя дома в Буэнос-Айресе в возрасте 60-и лет.

Накануне стала известна трагическая новость для мировой футбольной общественности — в возрасте 60-и лет умер легендарный аргентинский нападающий Диего Армандо Марадона.

Как сообщает на своем официальном сайте аргентинский телеканал TN, последние часы жизни экс-футболист провел в своем доме, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса, где проходил восстановление после операции.

По информации источника, со ссылкой на слова близких родственников, во время завтрака Диего Армандо было плохо, и он был необычно бледен. В 10:30 по местному времени его осмотрел доктор, который находился в доме вместе с племянником Диего, психологом, психиатром и медбратом.

После осмотра, Марадона заявил, что хочет пойти полежать, добавив: "Мне нехорошо". Ему тут же вызвали "скорую помощь", однако по прибытию шести машин экс-футболист уже не мог дышать. Остановилось сердце, а Диего так и не удалось реанимировать.

Выразить соболезнования по поводу тяжелой утраты для всей спортивной общественности уже успели Лионель Месси, Криштиану Роналду, Пеле, Андрей Шевченко, а также остальные известные личности и болельщики.

Матчи среды в рамках Лиги чемпионов УЕФА начинались с минуты молчания в память о Диего Армандо Марадоне.