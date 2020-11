Нападающий сборной Аргентины итальянского Наполи и других клубов Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца.

Для всех, без исключения, любителей футбола эта новость стала шокирующей. Люди начали выходить на улицы, чтобы почтить память легенды.

В Неаполе болельщики зажгли файера возле стены с граффити великого.

Residents of Napoli, Italy — where Diego Maradona played professional football/soccer at the peak of his career— celebrate his life pic.twitter.com/6yxRZ8quTd

У дома Диего Армандо в столице Аргентины Буэнос-Айресе уже собрались его фанаты.

Fans gather outside Diego Maradona's house in the outskirts of Buenos Aires after the #Argentine football legend died at the age of 60.



-#diegomaradona #Maradona60 #DiegoArmandoMaradona pic.twitter.com/X3YswfxyNj