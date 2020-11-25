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Бывший аргентинский футболист и тренер расплакался, говоря о смерти своего друга Диего Марадоны.

Бывший футболист мадридского Реала и сборной Аргентины Хорхе Вальдано выразил соболезнования по поводу смерти легендарного соотечественника Диего Марадоны.

"Когда его выписали из клиники, мы асе надеялись, что он сможет восстановится. До этого Диего не раз выбирался из подобных ситуаций, он был невероятно сильным человеком. Сегодня мы потеряли великого футболиста и человека, и эта потеря очень тяжелая для меня. Много воспоминаний, связанных с Марадоной, вызывают у меня улыбку".

"То, чем он занимался в жизни, было всем для него и для людей. Вся Аргентина сейчас плачет за ним, как и каждый человек, любящий футбол. Даже мячи плачут. Он прошел через сложные времена, но его навсегда запомнят за его работу. Он был одним из лучших и его никогда не забудут", — приводит слова Вальдано Diario AS.

Напомним, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

В память о нем все матчи Лиги Чемпионов начались с минуты молчания.

Ранее соболезнования по поводу смерти Марадоны выразил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.