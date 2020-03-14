Германия

До следующей пятницы РБ Лейпциг ушел на карантин.

В субботу, 14 марта, РБ Лейпциг провел последнюю общую тренировку, после чего до следующей пятницы все футболисты будут находится дома и работать по индивидуальной программе.

"В связи с решением прервать первенство Бундеслиги до 2 апреля, мы отправляемся на карантин, во время которого игроки будут заниматься дома по индивидуальной программе, – цитирует спортивного директора клуба Маркуса Кроше официальный Твиттер РБ Лейпциг. – В пятницу, 20 марта, мы возобновим тренировки в обычном режиме".

После 25-ти туров РБ Лейпциг занимает третье место, отставая на 5 очков от Баварии и на 1 от Боруссии Д.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.