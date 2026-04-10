Ліга Європи

Астон Вілла у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи в гостях здобула впевнену перемогу над Болоньєю (3:1).

Команда Унаї Емері відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині голом відзначився Езрі Конса, після чого на старті другого тайму перевагу "левів" подвоїв Оллі Воткінс.

На 90 хвилині Болонья відіграла один м'яч зусиллями Джона Роу, проте за чотири хвилини Вілла знову забила, а автором голу став Воткінс, який оформив дубль.

Болонья — Астон Вілла 1:3

Голи: Роу, 90 — Конса, 44, Воткінс, 51, 90+3.

Болонья: Равалья — Жуан Маріу, Геггем, Лукумі, Міранда — Фергюсон (Орсоліні, 67), Фройлер (Камб'ягі, 90), Побега (Моро, 67) — Бернардескі, Роу, Кастро (Одгор, 82).

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес, Конса, Кеш — Тілеманс, Онана (Богард, 80) — Буендія (Бейлі, 88), Роджерс (Матсен, 88), Макгінн — Воткінс.

Попередження: Лукумі, Побега — Роджерс.