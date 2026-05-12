Дивіться відео накращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 11 травня 2026 року.

Болонья у матчі 36 туру італійської Серії А у гостях вирвала перемогу над Наполі (3:2).

Команда Вінченцо Італьяно відкрила рахунок у матчі на десятій хвилині зусиллями Федеріко Бернардескі, після чого на 34 хвилині перевагу "россоблу" подвоїв Ріккардо Орсоліні, який реалізував пенальті.

Підопічні Антоніо Конте змогли відповісти в кінці першого тайму, коли в компенсований час голом відзначився Джованні Ді Лоренцо.

На старті другого тайму "неаполітанці" зрівняли цифри на табло завдяки голу Аліссона Сантоса, проте останнє слово було за гостями, коли на 91 хвилині голом відзначився Джонатан Роу.

Після 36 турів Наполі набрав 70 очок і посідає друге місце Серії А, випереджаючи Ювентус на два бали. Ще в одному балі позаду йдуть Рома та Мілан. В активі Болоньї 52 очки та восьма позиція.

Наполі — Болонья 2:3

Голи: Ді Лоренцо, 45+2, Сантос, 48 - Бернардескі, 10, Орсоліні, 34 (пен), Роу, 90+1.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано (Спінаццола, 85), Лоботка (Ельмас, 76), Мактоміней, Гутьєррес (Маццоккі, 87) — Джоване (Гілмор, 76), Сантос — Гойлунн.

Болонья: Пессіна — Маріу (Дзортеа, 64), Гелланн (Геггем, 82), Лукумі, Міранда — Побега (Моро, 81), Фройлер — Орсоліні, Фергюсон (Зом, 82), Бернардескі (Роу, 73) — Кастро.

Попередження: Політано — Маріу, Бернардескі, Гелланн, Лукумі.