Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, який відбувся 4 грудня 2025 року.

Болонья у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії на своєму полі здобула напружену перемогу над Пармою (2:1).

Парма відкрила рахунок у матчі на 13 хвилині, коли результативним ударом відзначився Адріан Бенедичак, але ще до перерви Болонья зрівняла його завдяки голу Джона Роу.

Переможний м'яч команда Вінченцо Італьяно спромоглася забити за хвилину до кінця основного часу матчу, а його автором став Сантьяго Кастро.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Парма у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії-2025/26:

Болонья — Парма 2:1

Голи: Роу, 38, Кастро, 89 — Бенедичак, 13.

Болонья: Равалья — Лікоянніс, Геггем, Лукумі, Гольм — Фергюсон, Сулемана (Побега, 70) — Роу (Домінгес, 70), Фаббіан (Одгор, 80), Бернардескі (Іммобіле, 80) — Даллінга (Кастро, 70).

Парма: Гвайта — Трабуккі (Естевес, 55), Тройло, Дель Прато — Левік, Кремаскі (Джурич, 86), Ордоньєс (Ернані, 86), Брічгі — Ондрейка (Орістаніо, 46), Бенедичак (Кутроне, 66).

Попередження: Побега — Кремаскі, Ернані.