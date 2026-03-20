Ліга Європи

Рома у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумками додаткового часу поступилася Болоньї (3:4) і вилетіла з турніру після нічийного результату в першій грі.

Команда Вінченцо Італьяно відкрила рахунок на 22 хвилині зусиллями Джона Роу, після чого на 32 хвилині Еван Н'Діка зрівняв цифри на табло. Наприкінці першого тайму Федеріко Бернардескі реалізував пенальті.

На 58 хвилині Болонья збільшила перевагу, але через 11 хвилин Доніелл Мален скоротив відставання у рахунку, реалізувавши пенальті. Потім на 80 хвилині Лоренцо Пеллегріні зрівняв рахунок.

У другому екстра-таймі Ніколо Камб'ягі забезпечив Болоньї путівку до чвертьфіналу турніру, забивши на 111 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Болонья у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Рома — Болонья 3:4 (після д.ч.) (перший матч 1:1)

Голи: Н'Діка, 32, Мален, 69 (пен), Пеллегріні, 80 — Роу, 22, Бернардескі, 45+2 (пен), Кастро, 58, Камб'ягі, 111.

Рома: Свілар — Ермосо, Н'Діка, Манчіні — Веслі, Коне (Пеллегріні, 20), Крістанте, Челік (Сарагоса, 109) — Ель-Шаараві (Важ, 57), Пізіллі (Ель-Айнауї, 104) — Мален.

Болонья: Равалья — Жуан Маріу, Лукумі, Вітік (Казале, 73), Дзортеа — Побега (Моро, 91), Фройлер (Геггем, 114), Фергюсон — Роу (Камб'ягі, 73), Бернардескі (Орсоліні, 79), Кастро (Даллінга, 73).

Попередження: Челік, Манчіні — Вітік, Дзортеа, Лукумі, Фройлер, Фергюсон.