Ліга Європи

Астон Вілла у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі розгромила Болонью (4:0) після виїзної перемоги (3:1).

Команда Унаї Емері відкрила рахунок на 16 хвилині зусиллями Оллі Воткінса, після чого на 25 хвилині Морган Роджерс не реалізував пенальті.

За хвилину Еміліано Буендія подвоїв перевагу "левів", а на 39 хвилині Роджерс оформив дубль.

Остаточну крапку у матчі поставив Езрі Конса, який забив на 89 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Болонья у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Астон Вілла — Болонья 4:0 (перший матч — 3:1)

Голи: Воткінс, 16, Буендія, 26, Роджерс, 39, Конса, 89.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес, Конса, Кеш — Тілеманс (Луїз, 74), Онана (Богард, 78) — Буендія, Роджерс (Санчо, 74), Макгінн (Бейлі, 64) — Воткінс (Абрагам, 64).

Болонья: Равалья — Маріу (Дзортеа, 46), Казале (Геггем, 82), Вітік, Міранда — Моро, Фройлер (Зом, 46) — Роу, Фергюсон, Бернардескі (Орсоліні, 46) — Кастро (Одгор, 76).

Попередження: Бернардескі.