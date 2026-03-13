Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 12 березня 2026 року.

Рома у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в гостях не змогла обіграти Болонью (1:1).

Команда Вінченцо Італьяно відкрила рахунок на початку другого тайму зусиллями Федеріко Бернардескі, який забив на 50 хвилині.

Потім на 71 хвилині Лоренцо Пеллегріні зрівняв цифри на табло, вийшовши на заміну п'ятьма хвилинами раніше.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Рома у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Болонья — Рома 1:1

Голи: Бернардескі, 50 — Пеллегріні, 71.

Болонья: Скорпуські — Міранда (Лікоянніс, 79), Лукумі, Казале (Вітік, 84), Жуан Маріу (Дзортеа, 84) — Побега, Фройлер, Фергюсон — Роу (Камб'ягі, 71), Бернардескі, Кастро (Даллінга, 79).

Рома: Свілар — Гіларді, Н'Діка, Челік (Ермосо, 66) — Веслі, Пізіллі, Ель-Айнауї (Пеллегріні, 66), Ренш (Цимікас, 58) — Крістанте — Мален, Сарагоса (Важ, 46).

Попередження: Міранда, Жуан Маріу — Веслі, Крістанте.