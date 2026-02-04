Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 3 лютого 2026 року.

Мілан у матчі 23 туру італійської Серії А обіграв Болонью на полі суперників (3:0).

"Россонері" переважали суперників у якості реалізації гольових моментів у першому таймі, завдяки чому відзначились двічі.

"Бики" натомість планували відповісти вже після перерви, але одразу ж пропустили третій гол, після чого переможця було визначено достроково.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Мілан у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Болонья — Мілан 0:3

Голи: Лофтус-Чік, 20, Нкунку, 37 (пен), Рабьо, 48

Болонья: Равалья — Дзортеа, Казале, Геггем, Міранда (Лікоянніс, 78) — Фройлер (Моро, 65), Фергюсон — Орсоліні (Бернардескі, 54), Одгор, Роу (Камб'ягі, 78) — Кастро (Даллінга, 54)

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Атекаме (Томорі, 67), Фофана, Модрич (Яшарі, 72), Рабьо, Бартезагі (Еступіньян, 84) — Нкунку (Фюллькруг, 72), Лофтус-Чік.

Попередження: Равалья, Фройлер, Фергюсон

Сісс, 80, Чаваррія, 90+13