Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку Італії, який відбувся 22 грудня 2025 року.

Наполі у фіналі Суперкубку Італії здобув впевнену перемогу над Болоньєю (2:0).

Команда Антоніо Конте відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 39 хвилині результативним ударом відзначився Давід Нерес.

Потім на 57 хвилині колишній хавбек донецького Шахтаря оформив дубль, закріпивши перевагу "неаполітанців".

Для клубу з Неаполя це був третій трофей Суперкубку Італії після успіхів у 1990 та 2014 роках.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Болонья у рамках Суперкубку Італії-2025/26:

Наполі — Болонья 2:0

Голи: Нерес, 39, 57.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо Ррахмані, Жезус (Буонджорно, 84) — Політано, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 68) — Нерес (Маццоккі, 78), Ельмас (Ланг, 68) — Гойлунн.

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Фергюсон (Даллінга, 69), Побега — Орсоліні (Домінгес, 80), Одгор (Моро, 46), Камб’ягі (Роу, 69) — Кастро (Іммобіле, 80).

Попередження: Політано — Геггем, Камб'ягі, Гольм.