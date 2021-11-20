Лига конференций

Еще одни футболисты из топ-чемпионата уходят на самоизоляцию.

Рома накануне возобновления Лиги конференций теряет двух футболистов основной обоймы команды из-за коронавируса.

Накануне игры с Дженоа полузащитники римлян Брайан Кристанте и Гонсало Вильяр сдали положительные тесты на коронавирус, после чего должны уйти на десятидневную самоизоляцию.

Отмечается, что оба футболиста прошли оба курса вакцинации. Болезнь протекает без каких-либо симптомов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги конференций между Ромой и Зарей состоится в четверг, 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.