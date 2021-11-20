Италия

Еще один футболист топ-чемпионата уходит на самоизоляцию.

В 13-м туре итальянской Серии А Наполи в гостях сыграет с Интером.

Вингер неаполитанцев Маттео Политано сдал положительный тест на Covid-19 и пропустит предстоящий поединок.

Футболист прошел двойной курс вакцинации и не имел симптомов, однако в связи с положительным тесто будет находиться на самоизоляции в течении 10-ти дней.

Отметим, что это уже третий случай за двое суток заражения коронавирусом в топ-чемпионатах. Ранее Сovid-19 выявили у хавбека Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и наставника Ньюкасла Эдди Хау.

Матч Интер — Наполи состоится в субботу, 21 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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