Лига конференций

Форвард Зари прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги конференций.

Луганская Заря вылетела из Лиги конференций, разгромно уступив Роме в пятом туре группового этапа (0:4).

Иранский нападающий луганчан Шахаб Захеди прокомментировал результат матча, наряду с главным тренером команды отметив силу соперника.

"Хочу поздравить Рому с победой — это очень хорошая команда. Мы рады играть против таких команд. Иногда все делаешь ради достижения результата, но по тем или иным причинам не добиваешься его. Это футбол. У нас был план на игру, но мы не смогли его воплотить в жизнь.

Первые и последние 10 минут в матче самые важные. Мы играли на полную, но они смогли забить, а мы нет, к сожалению", — приводит слова Шахаба официальный сайт Зари.

Ранее исход поединка прокомментировал главный тренер команды Виктор Скрипник.