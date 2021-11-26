Форвард Зари прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги конференций.
шахаб, фк заря
26 ноября 2021, 10:59
Луганская Заря вылетела из Лиги конференций, разгромно уступив Роме в пятом туре группового этапа (0:4).
Иранский нападающий луганчан Шахаб Захеди прокомментировал результат матча, наряду с главным тренером команды отметив силу соперника.
"Хочу поздравить Рому с победой — это очень хорошая команда. Мы рады играть против таких команд. Иногда все делаешь ради достижения результата, но по тем или иным причинам не добиваешься его. Это футбол. У нас был план на игру, но мы не смогли его воплотить в жизнь.
Первые и последние 10 минут в матче самые важные. Мы играли на полную, но они смогли забить, а мы нет, к сожалению", — приводит слова Шахаба официальный сайт Зари.
Ранее исход поединка прокомментировал главный тренер команды Виктор Скрипник.